Det skriver NIF i en pressemelding i dag. Utspillet kommet etter at flere særforbund har uttrykt at de ikke lenger har tillit til Tom Tvedt og resten av styret.



Idrettsstyret mener imidlertid at det beste for norsk idrett er at de får sitte til tinget i 2019 og fullfører det påbegynte arbeidet.



Noen særforbund vil ha et ekstraordinært ting der styret kan bli kastet.