Målet for den svenske møbelgiganten er å ha kvittet seg med plasten i 2020.



Ikea har også laget en plan for å bli mer miljøvennlig på andre områder i årene som kommer. Alle produkter skal designes med mål om at de skal kunne brukes på nye måter, repareres, selges videre og gjenvinnes, opplyser møbelkjeden til Expressen.