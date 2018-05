Ikke alle savner NRK

Det er slett ikke alle som savner NRK vel en uke etter at streiken ble et faktum.

34 prosent savner ikke statskanalen i det hele tatt, ifølge en undersøkelse InFact har gjort for Medier24.



De unge er blant dem - nesten halvparten av folk mellom 18 og 44 sier de ikke føler noe savn.

Men aller minst er savnet blant Frp-velgerne - der hele 70,8 prosent ikke bryr seg om at NRK ikke serverer nyheter og aktualiter for tiden.



Samtidig sier 18 prosent at de savner NRKs tilbud "svært mye".