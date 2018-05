Ikke fornøyd med ambulansefly-løsninger

Universitetssykehuset Nord-Norge er ikke fornøyd med de nye tiltakene som Luftambulansen og Helse Nord har utarbeidet for å opprettholde ambulansefly-beredskapen.

- Dette er hastverksløsninger og mye spill for galleriet, sier Mads Gilbert, som er klinikkoverlege ved sykehuset, til VG.



Også Helse Nord sier de er fullt klar over at tiltakene ikke er tilstrekkelige, men sier dette er løsninger som kan avhjelpe en krise når det mangler ambulansefly.