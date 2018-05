- Ordningen med ungdomsstraff gjør det vanskelig for politiet å stoppe gjenganger-kriminelle.

Det mener politiinspektør Janne Stømner i Oslo politidistrikt.



Hun sier til NRK at det, med ungdomsstraff tar for lang tid fra lovbruddet skjer til straffetiltaket settes i gang.



Strømner viser til at ungdommene kan pådra seg flere straffbare forhold i mellomtiden.