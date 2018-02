Ikke lenger siktet i Janne-saken

Det opplyser Innlandet politidistrikt.



De skriver i en pressemelding at det skjedde en viktig utvikling gjennom helgen, der mannen ville forklare seg - og politiet anser nå hans rolle som avklart.



Jemtlands ektemann er dermed den eneste som sitter fengslet i saken. I avhør har han hevdet at skuddet som drepte kona gikk av ved et uhell. Han nekter straffskyld for forsettlig drap.