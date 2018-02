Ikke lenger skeptisk til el-bil og rekkevidde

I fjor var markedsandelen for elbil i Norge 21 prosent, men ifølge elbilbarometeret 2018, er potensialet at hele 45 prosent av nybilsalget i år vil være en elbil.



I disse dager lanseres den nye Nissan Leaf som er norgeshistoriens mest forhåndssolgte bil.



Norges-sjef for Nissan, Anders Mamen Lund, sier nordmenn ikke lenger er skeptisk til el-bilenes rekkevidde og egenskaper.