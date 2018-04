Mens Høyre har nedlagt nachspiel-nekt på helgens landsmøte, tillater Venstre og Frp både nachspiel og skjenking av alkohol under landsmøtene deres senere i vår.

Høyt inntak av alkohol har vært medvirkende årsak til #metoo-saker i Høyre.



Generalsekretær Marit Meyer i Venstre sier til VG at de begrenser alkoholserveringen til to enheter per person på landsmøtets festmiddag.