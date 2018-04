Ikke noe straffbart fra politiet i Jemtland-saken

Det er konklusjonen fra Spesialenheten for politisaker, som har gransket om politiet startet letingen etter Janne Jemtland for sent.



Ifølge Hamar Arbeiderblad er likevel granskerne kritiske til at den første meldingen fra ektemannen ikke ble loggført.



Ektemannen er nå siktet for drapet på 36 år gamle Jemtland, som ble funnet død i Glomma i desember.