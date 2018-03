Det hevder Rusmisbrukernes interesseorganisasjon, RIO.



De viser til en rapport de har utabeidet sammen med forskere for avhengighetsforskning.



Det skriver Klassekampen.



Forskerne mener at avkriminalisering av bruk og bestitelse av mndre doser narkotika vil øke legitimiteten til rettsystemet, men ikke stoppe at folk dør.