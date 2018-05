Indiske byer har verst luft

I en fersk oversikt fra Verdens helseorganisasjon, WHO, kommer det frem at industribyen Kanpur, med rundt tre millioner innbyggere, har verdens dårligste byluft.

I Kanpur er det målt over 17 ganger mer farlig svevestøv enn det WHO har satt som faregrense.

Søppel og eksos

Hovedstaden New Delhi ligger på sjetteplass i den lite hyggelige kåringen. Byen toppet tidligere listen, og det er ikke på grunn av bedre luft at hovedstaden klatrer på listen. Årsaken er nemlig at forurensingen har økt i andre indiske byer.

Det er særlig nord i India at innbyggerne daglig puster inn luft som er sterkt forurenset av eksos fra biler, støv fra byggeplasser, kull-røyk og brennende søppel.

I New Delhi har hvert tredje barn svekket lungekapasitet og luftveissykdommer som astma, skriver NTB.

Saken fortsetter under bildet. PROBLEMER FOR MANGE: I Indias hovedstad New Delhi er det iverksatt flere tiltak for å bedre luftkvaliteten, men situasjonen blir ikke bedre. Mange barn får store luftveisproblemer. Dette bildet er fra desember 2017. Foto: Reuters



Myndighetene jobber for å få ned luftforurensingen. Blant annet har lastebiler forbud mot å kjøre i bygatene, det kreves at folk bytter ut gamle biler, og det er gjennomført forsøk med datokjøring.



Krever handling

Ifølge WHO puster nå ni av ti mennesker i verden inn helseskadelig luft, og det resulterer i omlag sju millioner dødsfall hvert år.

Leder for Centre for Science and Environment i hovedstaden New Delhi, Roy Chowdhury, er svært bekymret for utviklingen.

- Dette er en uhyggelig påminnelse om at luftforurensing har blitt en nasjonal folkehelsekrise. Det krever handling.