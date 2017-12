Ingen flypassasjerer har omkommet

Hvis det ikke skjer skjer noe alvorlig de neste fire dagene så vil 2017 være historisk.



I alle andre år siden den kommersielle luftfarten tok av for 90 år siden har sivile flypassasjerer omkommet i ulykker.



Postdoktor Kristina Rognlien Dahl sier til NRK at det er en gjennomgående trend over tid som viser at det blir tryggere og tryggere å fly.