Ingen Grammy til nordmenn

Det ble ingen pris til de norske nominerte da Grammy-prisene ble utdelt i New York i natt.

Duoen Stargate var nominert til årets låt med sangen "Issues", men det var Bruno Mars med "Thats What I Like" som vant.



Han vant forøvrig alle de seks prisene han var nominert til.



Også produsenten Morten Lindberg var nominert til hele fire priser, men fikk null. Han har forøvrig vært nominert 24 ganger siden 2006, og sier selv han har rekorden i flest nominasjoner uten seier.