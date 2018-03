Elbilprodusenten har kommet til enighet med 37 bileiere som ville saksøke selskapet fordi en av bilmodellene ikke klarte å yte så mange hestekrefter som lovet.



De misfornøyde kundene skulle etter planen møte Tesla i Oslo tingrett like over påske, men bekrefter nå overfor Dagens Næringsliv at saken er løst.



Partene vil ikke opplyse om innholdet i avtalen.