Ingen Northug i OL

Petter Northug er ikke tatt ut til OL i Pyeongchang.

Det bekrefter Olympiatoppen som i ettermiddag kom med sitt endelige uttak til lekene.

- Ikke gått fort nok på ski

- Begrunnelsen er at Petter ikke har gått fort nok på ski i vinter og at han har mange lagkamerater som har gått fortere, sier toppidrettssjef Tore Øvrebø.

I tillegg er trønderen syk og har gått svært få renn hittil i vinter, sier Øvrebø. Northug fikk nylig påvist parainfluensa.

- Det har påvirket hvor fort han har gått. Det er synd men det påvirker uttaket, sier toppidrettssjefen.

Enighet om uttaket

Øvrebø sier det var enighet om uttaket.

- Ellers hadde ikke uttaket sett sånn ut.

Landslagssjef Vidar Løfshus sier til P4 Nyhetene at Northug har forståelse for at han ble vraket og at den langvarige sykdomsperioden ble utslagsgivende.

- Den motgangen han har hatt de siste månedene og når han fortsatt er syk så sier det seg selv at han ikke rakk det. I utholdenhetsidrett er det viktig med kontinuitet på treningen og det har ikke Petter hatt, sier Løfshus.





- Ikke tilbudt reserveplass

Og Northugs trener Stig Rune Kveen sier trønderen aldri fikk tilbud om en reserveplass til OL men at dette ble diskutert.