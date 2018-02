Politiet har fremdeles ikke pågrepet noen etter at en kiosk i Alta ble ranet av to personer i går kveld.

De etterlyser det de tror er to unge jenter, som var maskerte under ranet.



Ranerne skal ha brukt en pistol og en kniv til å true til seg penger og snus. De skal ikke fått med seg et stort pengebeløp.



Politiet har fått flere tips i saken, skriver VG.