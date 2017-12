Tre dager før åpningsetappen i Tour de Ski er alle i den norske troppen til rennene i Mellom-Europa klare for start.

Jula har ofte vært en tid for sykdomstrøbbel, men landslagssjef Vidar Løfshus bekrefter nå at de 18 norske løperne som er tatt ut til årets Tour, er friske.



Også Martin Johnsrud Sundby har gjennomført gode treningsøkter den sisteuken, og føler at kroppen nå fungerer som den skal.