Ingen trakasseringsspørsmål i medarbeiderundersøkelse

Spørsmål om trakassering mangler i den siste utgaven av medarbeiderundersøkelsen for 84 statlige virksomheter.

Det melder Dagens Næringsliv.



Undersøkelsen fra Difi går til en rekke statlig ansatte, blant annet i Innovasjon Norge der kommunikasjonsdirektør Kristin Welle Strand sier det er svært viktig å få inn tilbakemeldinger om trakassering.



Det er Direktoratet for forvaltning og ikt som står bak undersøkelsen. De mener at medarbeidersamtaler, vernerunder eller varslinger er bedre tiltak for å kartlegge trakassering.