Innfører forbud mot gassballonger på 17. mai

– Da jeg så alle ballongene som lå der i fjæra, fikk jeg hakeslepp. Er det mulig? Det er rett og slett en tragedie, sa Ann-Kathrin Espevoll til P4 den gang.

Vil ikke tillate salg

Deretter raste debatten. Miljøpartiet De Grønne foreslo ballongpant, mens en lege på Haukeland sa at siden kloden er i ferd med å tømmes for helium så burde heller de gjenværende ressursene bli brukt til å undersøke barn med kreft, skriver BT.no

– Dette henger sammen med fjorårets debatt, sier komitéformann Erik Næsgaard.

Forventer skuffede barn

Han forteller at det nå foreligger en utredning der byrådet anbefaler et forbud mot salg av heliumballonger.

– Vi kommer til å innrette oss etter dette, fortsetter han.

Han regner med at det blir noen barn som blir skuffet på 17. mai.

– Det er klart at noen vil bli skuffet. Men vi tror at det er mye annet barna kan glede seg over på 17. mai som ikke handler om ballonger. Plastforurensing er i fokus, og vi støtter et forbud.