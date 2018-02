Innfører snart elbil-avgift i bomring

Snart må elbiler begynner å betale i bomringene.



I Bergen krever nå byrådet halv pris når andelen elbil-passeringer når 20 prosent. I fjor var tallet passert 14 prosent.



Reagerer på vedtaket





- Selv om det fortsatt er gunstig å velge elbil, så blir jo folk usikker. Vi frykter jo at en innfasing vil bremse salget, sier kommunikasjonssjef i Norsk Elbilforening, Petter Haugneland.

Etter at Danmark i fjor fjernet subsidier på sine elbiler falt salget med vanvittige 60 prosent. Selv om dette ikke helt kan sammenlignes, så er det alvorlig, mener foreningen:

- Elbiler blir stadig mer aktuelt for folk flest, og bruktmarkedet øker dag for dag. Hvis man da drar opp stigen for tidlig, så er det jo veldig mange som ikke får benyttet seg av dagens subsidier, sier Haugneland. Vedtaket får Norsk elbilforening til å steile.

Måtte forvente økning

Men Transportøkonomisk Institutt, TØI, er uenig med foreningen, og mener det ikke er grunn til å rope varsko.





- Hvis man ikke pålegger elbilene å betale noe, så kommer jo det fort i konflikt med å få inn nok inntekter, sier assisterende direktør i TØI, Kjell Johansen.





Bare i Bergen er det beregnet et inntektstap på over 100 millioner kroner, som følge av fritaket i bomringene og færre passeringer. Også andre byer taper store summer årlig, noe folk er klar over, mener direktøren





- Og det vil jo fortsatt være betydelige fordelene med de satsene som skal gjelde for elbiler, avslutter han.