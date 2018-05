Innhabil sytreleder kritiseres

Marianne Telle har meldt seg innhabil på grunn av bindingene hun har til selskapet som tar over driften neste år.



Fem luftambulanseleger er blant de som har gått ut i avisen Nordlys og anklaget Telle for å ha en dobbeltrolle i saken.



Selv sier hun til VG at hun ikke på noe tidspunkt hadde innsyn i anbudsprosessen.



– Da det kom bekymringsmelding til styret om situasjonen som har oppstått i luftambulansetjenesten, gjorde jeg oppmerksom på at jeg ikke kan behandle saker om dette på grunn av oppdraget for Babcock. Alt som har med luftambulansetjenesten å gjøre, blir behandlet av Inger Lise Strøm, nestlederen i Helse Nord RHF, sier Telle til VG.



Flere piloter har meldt seg syke av frykt for å miste jobben når det nye selskapet tar over tjenesten, og flere fly har den siste tiden stått på bakken.