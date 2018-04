Innrømmer Mueller-samarbeid

Under høringen i Senatet i kveld, innrømmet Facebook-gründer Mark Zuckerberg at Facebook samarbeider med spesialetterforsker Robert Mueller i Russland-etterforskningen.

Mueller etterforsker Russlands innblanding i det amerikanske presidentvalget i 2016.



Årsaken til at Zuckerberg møter i senatet, er at analyseselskapet Cambridge Analytica fikk tak i opplysninger om over 80 millioner Facebook-brukere, som de skal ha solgt videre, blant annet til Trump-kampanjen i 2016.