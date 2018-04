Ifølge tall fra Budsjettnemda for jordbruket har inntektene for en svinebonde med 47 avlssvin og kornproduksjon falt med nesten 170 000 kroner fra 2016 til i år.



For fjærfebønder er tallene enda rødere der inntekten har gått ned med 178 000 kroner de siste to årene, skriver avisa Nationen.