Innvandrere skeptisk til innvandrere

Ifølge en ny rapport sier tre av ti nnvandrere at de ikke ville tatt kontakt med barnevernet hvis de var bekymret for et barn. Skepsisen er særlig høy blant polakker, melder NRK.



Polen er landet det kommer flest innvandrere fra til Norge.



Barne- ungdoms og familedirektoratet startet i går en stor informasjonskampanje om barnevernet rettet mot innvandrermiljøer