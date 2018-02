Interne notater styrker ikke Siv Jensen

Det sier stortingsrepresentant for SV, Torgeir Knag Fylkesnes til Dagens Næringsliv.



Han har lest dem, og reagerer på at det tok så lang tid før kontrollkomiteen fikk innsyn.



Dokumentene omhandler møter der Jensen hevder det kom advarsler mot Christine Myer. Meyer selv bestrider at hun ble advart.