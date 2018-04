Et flertall bestående av Arbeiderpartiet, KrF, SV og Senterpartiet vil stemme for å gi Lotteritilsynet rett til å blokkere tilgangen til nettsidene når saken kommer opp i mai.



Målet er å beskytte monopolet til Norsk Tipping, skriver VG. KrFs Geir Bekkevold sier til avisen at vedtaket gjør spillpolitikken mer ansvarlig.