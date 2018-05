EUs ledere er enige om å bevare Iran-avtalen, selv etter at Donald Trump annonserte at USA trekker seg ut.

EU-lederne møttes i Bulgaria i går, og en kilde sier til AFP at diskusjonene om Iran var samstemte.



Før møtet sa EU-president Donald Tusk at det trengs en samlet europeisk front for å beskytte atomavtalen med Iran, som han mener er bra for europeisk og global sikkerhet.