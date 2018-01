Minst to soldater ble drept i angrepet og minst 10 ble såret da væpnede menn prøvde å ta seg inn i basen.



En selvmordsbomber sprengte seg selv, men angriperne ble raskt omringet av regjeringsstyrker.



Angrepet skjer bare to dager etter at over 100 personer ble drept og 235 såret i et bombeangrep fra Taliban i Kabul.