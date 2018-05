Israel benekter nå at det er inngått våpenhvile på Gazastripen.

Tidligere i dag hevdet en talsmann for Hamas at det var enighet om våpenhvile etter flere kraftige angrep og motangrep den siste tiden.



I natt har Israel angrepet 25 mål mot Hamas, som svar på at bombekastergranater ble skutt fra Gaza mot Israel i går.