Dette skjer etter at FNs menneskerettsråd har vedtatt å granske israelske soldaters drap på over 100 palestinske demonstranter på Gazastripen de siste ukene.



Israel har nå kalt inn ambassadører fra Spania og Slovenia, etter at landene stemte for en slik gransking. Ambassadørene har mottatt en formell protest, melder NTB.