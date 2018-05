Israel stenger grenseovergang til Gaza

Israel stenger den eneste grenseovergangen for transport av drivstoff, mat og andre varer til Gazastripen. Årsaken er, ifølge israelske myndigheter, hærverk fra palestinere.

Palestinere, som deltok i de ukentlige protestene mot Israel, anklages for å ha satt fyr på en drivstoffrørledning og et transportbånd på den palestinske siden av overgangen.



Over 2 millioner mennesker bor i den palestinske enklaven.