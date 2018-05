Sykehusene sier nemlig ja til å betale for en ny elektronisk blodsukkermåler.



Måleren gir også beskjed om blodsukkernivået er på vei opp eller ned, og om det faller eller stiger raskt.



Arbeiderpartiets Ingvild Kjerkol sier til Avisenes Nyhetsbyrå at metoden vil utgjøre en stor forskjell for alle barn med diabetes type 1.