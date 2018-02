Politiet satser på å få Jemtland-saken opp for retten til høsten.

Etterforskningen av drapet på Janne Jemtland i Brumunddal pågår fortsatt for fullt, men målet er å få etterforskningen ferdig før sommeren, opplyser politiet i dag.



Til VG sier de også at etter ni avhør av den drapssiktede ektemannen, har politiet gått over i en mer konfronterende fase. Men de vil ikke si hva det innebærer.