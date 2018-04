Jennifer (43) ble nesten sugd ut av flyvinduet – nå er hun død

Flyet, en Boeing 737, var på vei fra New York til Dallas da en del av den ene flymotoren falt av og knuste et vindu.

Riordan, som satt nærmest, ble umiddelbart sugd mot vinduet, men to mannlige medpassasjerer klarte såvidt å trekke henne inn igjen.

– Hun var nesten helt ute. En mann med cowboyhatt prøvde å dra henne inn, men klarte det ikke alene. Så en annen mann kom og hjalp til, og sammen klarte de det, forteller passasjer Alfred Tumlinson fra Texas, til Metro.

NTSB investigators on scene examining damage to the engine of the Southwest Airlines plane.

Til tross for at flere passasjerer forsøkte å gi Riordan førstehjelp, pådro hun seg så store skader at hun senere døde på sykehuset.

Familien til den døde tobarnsmoren har nå kommet med en uttalelse på Facebook.

«Jennifers livsglede, lidenskap og kjærlighet har berørt hele samfunnet og nådd ut over hele landet. Hennes påvirkning på alt og alle hun var i kontakt med, kan vi aldri helt ta innover oss. Men mest av alt var hun grunnmuren i familien vår. Hun og Mike har skrevet en kjærlighetshistorie som var unik. Hennes skjønnhet og kjærlighet er synlig gjennom barna», skriver familien i innlegget.





Kapteinen får ros





Flyets pilot, Tammie Jo Shults, blir nå hyllet etter at hun klarte å nødlande flyet i Philadelphia etter hendelsen.

– Hun har nerver av stål. Jeg bøyer meg i støvet for den kvinnen. Til jul skal jeg sende henne et gavekort som takk for at hun fikk meg trygt ned på bakken, sier Tumlinson.





Filmet da flyet måtte nødlande

En annen passasjer, Marty Martinez, filmet store deler av dramatikken da passasjerene tok på seg oksygenmasker og gjorde seg klare for nødlandingen.

«Jeg kjøpte WiFi da flyet var på vei ned, for jeg ville få tak i menneskene jeg er glad i. Jeg trodde dette var mine siste sekunder her på jorden», skriver Martinez, som også har tatt en rekke bilder av flyet innenfra.





