Det sier finansminister Siv Jensen etter at Senterpartiet i dag hevdet at Jensen har økt avgiftene med fire millioner kroner dagen etter at hun overtok makten.



Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum mener Jensen har gått fra Frp-dronning til avgiftsdronning.



- Senterpartiet ønsker å skjerpe det samlede skattetrykket, sier Jensen.