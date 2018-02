Den enorme kostnadssprekken på Stortinget kan få konsekvenser for statsbudsjettet.

Finansminister Siv Jensen sier til Dagens Næringsliv at vi nå er inne i en situasjon i norsk økonomi hvor vi overhode ikke har råd til å sløse med skattebetalernes penger.



Hun understreker at hun ikke kan eller vil blande seg inn i saken, men på generelt grunnlag sier hun at slike sprekker kan få konsekvenser.