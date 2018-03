Jensen avviser mistillit

Jensen sier til VG at knapt noen har lagt seg mer paddeflat enn det Listhaug gjorde i dag, og at hun synes det er på tide å gå videre.



Listhaug måtte flere ganger opp på Stortingets talerstol i dag for å be om unnskyldning for innlegget hun delte på Facebook der hun skrev at Ap mener at terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet.