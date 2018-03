Jensen forsvarer Listhaug

Bråket begynte etter at Listhaug skrev at Arbeiderpartiet mener terroristers rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet, noe Ap-leder Jonas Gahr Støre reagerte kraftig på og mente hun nører oppunder hatet som tok så mange liv 22. juli.



Finansminister Jensen beklager tidspunktet for publiseringen av innlegget, og skriver at det ikke har noen sammenheng med 22. juli og at Listhaug ikke har hatt noe ønske om å såre overlevende og etterlatte.