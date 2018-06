I fjor sommer fastsatte Finanstilsynet strenge rettningslinjer for bankene, men nå ett år senere viser det seg at dette ikke var nok.



Fortsatt har mange banker en forbrukslånspraksis som ikke er akseptabel.



Jensen sier det er nødvendig med sterkere lut. Derfor ber hun nå tilsynet om å lage et utkast til ny forskrift.