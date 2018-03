Jenta som hadde seksuell omgang med nåværende oljeminister Terje Søviknes på et FpU-landsmøte i år 2000 søker nå staten om voldsoffererstatning.

Jenta som den gang var 16 år gammel, sier hun siden hendelsen har levd et liv med rusproblemer og psykisk sykdom, skriver Aftenposten.



Søviknes sier det gjør inntrykk å høre at jenta har slitt, og håper at hun med dette kan komme seg videre i livet.