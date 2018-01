En jente i tenårene er dømt for uriktig forklaring i forbindelse med en påstått voldtekt i Sandefjord i april i fjor.

Jenta forklarte først til politiet at hun hadde blitt voldtatt i en leilighet i Sandefjord sentrum, og hun navnga mannen, skriver Sandefjords Blad.



I et senere avhør erkjente hun at hun ikke hadde sagt sannheten i første avhør.