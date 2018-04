En jente i tenårene fra Trøndelag er tiltalt for voldtekt av en gutt.

Jenta skal ifølge tiltalen ha berørt gutten på en fest, mens han var ute av stand til å motsette seg.



Aktor i saken sier til Trønder-Avisa at andre som var på festen grep inn da de så hva som skjedde.



En annen gutt er også tiltalt for medvirkning. Begge to nekter straffskyld.