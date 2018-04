Jernbanedirektoratet vil utsette togutbygging

Byene skulle ifølge Stortingets vedtak alle få raskere togforbindelse til Oslo innen 2024. Bane Nor har imidlertid kalt planen irrasjonell, og direktoratet sier de har valgt å følge de fleste anbefalingene til Bane Nor.



Regjeringen skal så se på innspillene og legge frem det endelige forslaget for Stortinget.