Johaug: Takker folket for støtten

GLAD FOR Å VÆRE TILBAKE: Therese Johaug holdt pressetreff i forbindelse med at hun har sonet ferdig dopingdommen. Foto: NTB scanpix

29-åringen er klar for skisporet igjen.

- Jeg vil takke det norske folk for all støtte jeg har fått, sa Therese Johaug på en pressekonferanse torsdag.



18. april var Johaug ferdig med å sone dopingdommen på 18 måneders utestengelse som hun fikk etter å ha brukt en leppesalve med ulovlige stoffer i.

Hun fortalte at hun har fått mange gaver og brev fra vanlige folk, blant annet strikkegensere.

- Det har betydd enormt mye for meg, sa Johaug.

Vurderte å legge opp Johaug takket flere nære støttespillere, blant dem kjæresten Nils Jakob Hoff og familien, og tok til tårene da hun snakket om Marit Bjørgen, som nå har lagt opp.



- Hun er forbilde nummer en. Jeg er veldig takknemlig for det hun har gitt meg, sa 29-åringen.

Hun fortalte også at hun på ett tidspunkt vurderte å legge opp som skiløper.

- Da jeg var tre uker i Florida var jeg veldig langt nede mentalt og ville gi meg. Men Nils Jakob overtalte meg til å ikke ta en avgjørelse mens jeg var så sliten mentalt, fortalte Johaug.





- Topp motivert

- Til tross for alle nedturer har jeg hatt en enorm motivasjon til å komme tilbake. Å få stå øverst på pallen igjen er en drøm jeg har og jeg er motivert for å gjøre det som skal til for å klare det, sa 29-åringen.





Samtidig var hun klar på at hun er forberedt på tøff konkurranse.





- Jeg ser det er mange jenter som har tatt flere steg og som går vanvittig fort. Jeg skal gjøre mitt beste for å prestere best mulig så tar vi oppgjøret når vi har startnummeret på brystet, sa Johaug.