Forlagssjefen i Oktober forlag bekrefter overfor VG at Michelet døde sent i går kveld, med sin nærmeste familie til stede.

Han har i flere tiår vært en av Norges mest kritikerroste og mestselgende forfattere.



Michelet har hatt et stort nedslagsfelt. Blant annet har han skrevet kriminalromaner, med helten Wilhelm Thygesen, som vi første gang ble kjent med i Michelets debutroman "den drukner ei som henges skal" i 1975.



Han er også kjent for flere underholdningsbøker fra flere fotball-VM sammen med Dag Solstad.



Stort prosjekt

De siste årene har Michelet jobbet med stort verk om norske sjøfølks herioske innsats under 2. verdenskrig - "En sjøens helt".



De fem første bindene om krigsseilerne har blitt trykket i hele 750.000 eksemplarer.

Mange minnes Michelet i sosiale medier søndag ettermiddag.





Tom Egeland skriver på Twitter at en flott forfatter og god kollega er gått bort.

En flott forfatter og god kollega er gått bort: Jon Michelet er død. https://t.co/DxmMlQrEbB — Tom Egeland (@tomegeland) April 15, 2018





Forfatter Dag Solstad sier til NRK at dette er et stort tap for veldig mange.

Michelet har vært kreftsyk i flere år, og fikk i fjor sommer et tilbakefall.