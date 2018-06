Flere hus blir nå evakuert etter at det har gått et større jordras i Leksvik i Trøndelag i ettermiddag.

Raset som 800 meter langt utvider seg fremdeles, og flere sommerhus står i fare for å bli ødelagt, melder politiet.



En gravemaskin har blitt med raset i sjøen, men det er ikke meldt at noen personer er tatt.



Et helikopter er sendt til stedet for å hjelpe politiet med å få oversikt.