Julia Skripal uttaler seg om drapsforsøket

Russiske Julia Skripal som sammen med faren sin ble utsatt for drapsforsøk med nervegift i Storbritannia i mars er sjokkert over at noen ønsket å ta livet deres.

De to ble funnet kritisk skadd på en benk i byen Salisbury.



I et håndskrevet brev sier den 33 år gamle kvinnen at livet hennes er snudd opp ned og at hun har gått gjennom en smertefull og tung behandling for å bli frisk igjen.



Faren, som er en tidligere dobbelagent, ble nylig utskrevet fra sykehus, og lever sammen med datteren på en hemmelig adresse.