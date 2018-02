Bane NOR nedjustrer nå parkeringsavgiften for pendlere, etter kraftige reaksjoner.

Nesten 4000 gratis parkeringsplasser i Oslo-regionen har blitt fjernet, og ved flere stasjoner gikk det dermed fra å være gratis å stå, til å koste mellom 40 og 60 kroner dagen.



Bane NOR opplyser at bruken av plassene ble sterkt redusert, og at parkeringsavigften ikke har virket som planlagt.