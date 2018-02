Russlands tidligere ambassadør til USA, Sergey Kislyak, kaller anklagene om russisk innblanding i det amerikanske valget for en «klappjakt», og sier det har ødelagt tillitsforholdet mellom de to nasjonene, melder CNN.

Hans kommentarer kommer dagen etter at USAs justisdepartement kunngjorde at de har tiltalt 13 russere for stå bak påvirkning av det amerikanske valgprosesser.