Kaller inn til Giske-møte i januar

Jonas Gahr Støre innkaller Arbeiderpartiets sentralstyre til møte i januar for å behandle saken om trakasseringsvarslene mot nestleder Trond Giske.

Støre sier til NTB at han der også vil foreslå et ekstraordinært landsstyremøte i slutten av januar. Landsstyret skal etter planen ikke samles før i mars, men nå er det nødvendig å samle rekkene, mener Støre.



Giske har erkjent upassende og ubehagelig oppførsel, og beklaget dette.



Så langt har Støre og sentralstyret ikke uttrykt mistillit, men Støre har sagt at Giske nå har lite å gå på.